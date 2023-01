TV, dove vedere la diretta di Inter-Empoli

Il posticipo del lunedì sera della diciannovesima giornata di Serie A vedrà Inter e Empoli affrontarsi allo stadio Meazza di Milano a partire dalle 20:45.

Freddo a parte, il match si annuncia calcio potrà essere seguito in diretta su entrambe le piattaforme licenziatarie dei diritti.

Inter – Empoli in streaming, su digitale terrestre e su satellite

La partita sarà visibile all’interno del pacchetto di Dazn, ma anche su Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213) e Sky Sport (numero 251) nonché in streaming su Sky Go e NOW.



A fine partita il consueto riassunto a cura della nostra redazione. Stay tuned!