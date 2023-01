Le parole di mister Zanetti alla vigilia di Inter-Empoli.

“La gara è molto difficile perché l’Inter sta giocando ai suoi livelli in questo momento della stagione. Ma non possiamo ragionare troppo sull’avversario o si rischia di essere una vittima sacrificale. Dobbiamo pensare ai dettagli e curarli, facendo il nostro massimo sperando che loro non siano nella loro giornata migliore e che abbiano festeggiato tanto”.

Sui problemi per il centrocampo: “Penso che in questo momento Henderson sia quello che per caratteristiche si avvicina di più a un regista. Degli Innocenti, come ho detto altre volte, sta facendo un percorso e non mi sembrerebbe giusto mandarlo allo sbaraglio”.

