Recanatese – San Donato Tavarnelle 1-1, pari per i gialloblu

E’ andata in scena allo stadio ‘Nicola Tubaldi’ di Recanati la 23esima giornata che ha visto il San Donato Tavarnelle scendere in campo contro la Recanatese. La partita si è conclusa con un pareggio.

Prima da titolare per Bianchi a centrocampo, fuori Russo per influenza, i giallo blu di Ghizzani cercano punti importanti per proseguire il loro cammino verso la salvezza. Nel primo tempo, la squadra di casa ha avuto l’occasione di portarsi in vantaggio con un contropiede, ma la conclusione è finita sul fondo. Successivamente i giallo blu hanno segnato grazie a un cross di Galligani che è stato deviato in rete da Bianchi. I padroni di casa hanno poi pareggiato i conti con un tocco sotto di Paudice sulla respinta di un cross dalla destra. Nel secondo tempo ci sono state diverse occasioni da entrambe le parti, ma nessuna delle due squadre è riuscita a segnare. Il match si è quindi concluso con il risultato di 1-1.

Recanatese – San Donato 1-1

Recanatese Fallani, Longobardi, Alfieri (68′ Carcani), Guadagni, Paudice (68’Marilungo), Sbaffo, Senigagliesi (60′ Giampaolo), Ferrante, Morrone, Marafini, Ferretti. A disposizione di mister Pagliari: Amadio, Quacquarelli,, Yabre, Peretti,.

San Donato Tavarnelle Cardelli, Gorelli, Marzierli (73’Ubaldi), Galligani (83′ Carcani), Bianchi (83′ Borghi), Siniega, Gerardini (61′ Noccioli), Bovolon, Rossi A. (61’Sepe), Brenna, Rossi E. A disposizione di mister Ghizzani: Biagini, Campinotti, Montini, Contipelli, Gjana, Viviani

Arbitro: Emanuele Cervello di Chiari. Assistenti: Alessandro Marchese di Napoli, Davide Fedele di Lecce. Quarto uomo: Matteo Dini di Città di Castello.

Ammoniti: 31′ Ferretti (RC), 40′ Rossi A. (SDT), 75′ Sbaffo (RC), 87′ Rossi E. (SDT)

Reti: 20′ Bianchi, 40′ Sbaffo