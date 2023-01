Lucchese – Fiorenzuola 0-1, highlights e tabellino

Dopo quattro sconfitte di fila, la squadra di Fiorenzuola torna alla vittoria sul campo della Lucchese la sorpassa anche in classifica.

La gara è stata equilibrata nella prima frazione, la Lucchese con Visconti sciupa una grande occasione. Al 40’ si sono rivisti i padroni di casa, la conclusione di Tiritiello è diventato un assist per Ravasio che calcia a lato.

All’inizio della ripresa il Fiorenzuola trova il gol con Currarino. Gli ospiti sono anche andati vicini al raddoppio in contropiede, ma Mastroianni non ci arriva, mentre la Lucchese ha una nuova bella occasione con Visconti che calcia solo sull’esterno della rete. Nel finale i padroni di casa hanno premuto e sono andati vicini al pareggio a dieci minuti dalla fine con Romero, entrato dalla panchina, ma non basta.

Gli Highlights

Lucchese – Fiorenzuola 0-1

LUCCHESE (4-3-3): Cucchietti; Quirini, Tiritiello, Benassai, Alagna; Mastalli (16’ st Tumbarello), D’Alena (16’st Di Quinzio), Visconti; Bruzzaniti (23’ st Panico), Ravasio (31’ st Bianchimano), Rizzo Pinna (23’ st Romero). (A disp.: Coletta, Galletti, Maddaloni, Ferro, Bachini, D’Ancona, Catania, Merletti). All. Maraia.

FIORENZUOLA (4-3-3): Battaiola; Sussi (11’ st Potop), Quini, Cavali, Oddi; Piccinini, Stronati, Currarino (25’ st Fiorini); Sartore (11’ st Sereni), Mastroianni (33’ Bondioli), Morello (33’ st Scardina). (A disp.: Sorzi, Anelli, Coghetto, Di Gesù, Danovaro, Fiani, Egharevba). All. Tabbiani.

Arbitro: Gemelli di Messina, assistenti Pilleri di Cagliari e Montanelli di Lecco.

Rete: 2’ st Currarino.

Note: angoli 8 a 2; ammoniti D’Alena, Tiritiello, Cucchietti, Sussi, Currarino, Cavalli e Tabbiani; recupero 0’ pt e 5’ st; spettatori 960.