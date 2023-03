Satriano: “Meritavamo di più”. L’esordio di Samuele Perisan

“Abbiamo fatto una grande gara – afferma l’attaccante azzurro – meritavamo di più però il calcio è così. Adesso dobbiamo solo pensare alla prossima. Abbiamo provato sempre a vincere, è importante aver giocato bene. Il mio gol? Mi dà fiducia, quella che mi hanno sempre dato i miei compagni e anche il mister. Adesso spero che ne vengano altri. A chi dedico la rete? A mia moglie e al bambino che stiamo aspettando. Con quali certezze verso la sfida con l’Udinese? Con tanta voglia di fare punti – chiude Martin Satriano – stiamo lavorando bene e penso che la vittoria arriverà”.

Le dichiarazioni di Samuele Perisan dopo la gara persa con il Monza: “Il risultato è bugiardo – afferma il portiere azzurro – abbiamo fatto una ottima partita, ci manca solo l’ultimo passaggio perché il resto lo facciamo bene. Meglio nel secondo tempo, purtroppo abbiamo preso gol nel nostro momento migliore. La partita è stata ottima, peccato per il risultato. Il primo tempo è stato abbastanza equilibrato ma comunque a favore nostro, non abbiamo sfruttato le occasioni create. Nel secondo abbiamo pareggiato subito e sarebbe stato bello chiudere la gara in vantaggio. Ci rifaremo sabato. Il mio esordio in Serie A? È stata una bella emozione, ringrazio i miei compagni che mi hanno trasmesso tranquillità, ero sereno. Ringrazio loro e la mia famiglia. La prossima gara con l’Udinese? Dobbiamo trasformare la partita di oggi in rabbia agonistica. Porteremo questo sabato prossimo – chiude Perisan – cercando di conquistare i tre punti”.

“C’è rammarico per la sconfitta – ha commentato il tecnico azzurro – è stato un primo tempo equilibrato mentre il secondo lo abbiamo dominato. Un risultato che non rispecchia quella che è stata la partita. Abbiamo preso il secondo gol nel nostro momento migliore quando li stavamo schiacciando. Mi fa arrabbiare aver preso gol da calcio da fermo, ma sono orgoglioso dei miei ragazzi perché giocare così bene qui non è da tutti. Le ultime partite? Non ho visto nessuna flessione, oggi abbiamo giocato come sempre. Affrontavamo una squadra molto forte che ha messo in difficoltà tanti avversari. Oggi non ci ha messo troppo in difficoltà, il nostro portiere ha fatto una sola parata, non vedo nessuna flessione. Il risultato ci sta mancando ma non dobbiamo assolutamente perdere la consapevolezza nelle cose ottime che facciamo. Il gol di Satriano? Sono contento per lui, è un ragazzo che incarna lo spirito che voglio nella mia squadra. Per un attaccante il gol è importante, se continuerà a lavorare andrà avanti su questa strada. Per vincere ci servono i gol degli attaccanti ma stiamo crescendo. La prossima gara con l’Udinese? E’ una squadra forte al di là dei risultati – chiude mister Zanetti – dovremo fare di tutto per centrare il risultato”.