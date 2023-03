Il Pisa ci crede sempre, ripreso il Palermo in zona Cesarini: 1-1

Il Pisa continua a lottare e conquista un pareggio importante contro il Palermo nell’ostica partita casalinga. La squadra di Corini ha dimostrato di avere un buon spirito di sacrificio e di non voler arrendersi alla difficoltà. Anzi, ne ha approfittato per mettere sotto i padroni di casa per diversi minuti davanti al pubblico dell’Arena.

La gara è stata caratterizzata da un primo tempo equilibrato, con il Palermo che ha gestito bene il pallone e il Pisa che si è fatto vedere in avanti con Liozzi. Al 29′ il Palermo ha avuto l’opportunità di passare in vantaggio su calcio di rigore, ma Nicolas ha parato il tiro di Brunori, confermando la propria bravura tra i pali. Poco dopo il Palermo ha trovato il gol del vantaggio con Di Mariano, che ha sfruttato un assist perfetto di Verre.

Nella ripresa il Pisa ha cercato di reagire, ma il Palermo ha avuto l’occasione di raddoppiare con Di Mariano che, a porta vuota, ha mandato il pallone fuori. Il Pisa non si è perso d’animo e ha trovato il pareggio all’86’ con un gran gol di Sibilli su assist di Masucci.

Il risultato finale è stato dunque di 1-1, con il Palermo che ha raccolto il quarto pareggio consecutivo e il Pisa che ha guadagnato un punto importante in chiave play-off.