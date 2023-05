Akpa Akpro: “Felice per il gol e per la vittoria. Adesso subito concentrati per la gara con la Salernitana”

Le dichiarazioni di Jean Daniel Akpa Akpro dopo la gara con il Bologna: “Sono molto contento di aver aiutato la squadra con il mio gol – ha affermato il centrocampista azzurro – era una partita fondamentale per noi, avevamo bisogno di punti per salvarci: sono contento. Le reti dei centrocampisti?

Lo vediamo in tutte le partite che tanti calciatori hanno la possibilità di segnare, oggi ho avuto l’occasione io. C’è Cambiaghi che fa tanti gol, non solo i centrocampisti ma anche gli attaccanti: in generale sono felice per la squadra per questa vittoria. Ho chiesto concentrazione ai miei compagni quando eravamo in vantaggio? Quando il Bologna ha fatto due gol ed entrambi gli sono stati annullati era un segno di Dio, l’ho fatto perché dovevamo stare calmi e crederci: sarebbe stata la nostra partita e così è stato. La Salernitana? Sarà una partita difficile, stanno giocando bene, anche con la Fiorentina hanno fatto una grande partita. Ma giochiamo in casa e quando siamo al Castellani – chiude Jean Daniel – è difficile contro di noi”.