Campioni d’Italia, terzo scudetto per il Napoli!

Il Napoli ha vinto lo scudetto! Grazie al pareggio di Udine gli azzurri possono festeggiare il titolo: sono infatti 16 i punti di vantaggio dei partenopei sulla Lazio seconda, con 5 partite ancora da giocare e 15 punti ancora in palio, i ragazzi di Spalletti sono aritmeticamente irraggiungibili.

Può finalmente cominciare la festa attesa per 33 anni e sfumata domenica pomeriggio dopo il gol di Dia che ha permesso alla Salernitana di pareggiare costringendo i tifosi a rinviare le celebrazioni per il terzo scudetto. Un’attesa lunghissima, seconda soltanto a quella avuta dalla Roma tra la conquista del titolo nel 1942 e nel 1983 in Serie A.

Come il Napoli così anche il suo allenatore, Luciano Spalletti ha dovuto attendere a lungo. Nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), l’allenatore che ha vinto il primo titolo dopo più partite tra il proprio esordio e la data di conquista dello Scudetto è stato Sven-Göran Eriksson con 424 panchine; Luciano Spalletti, contro l`Udinese, ha toccato quota 554 gare. Spalletti (64 anni e 58 giorni), abbatte anche un altro record superando Maurizio Sarri (campione con la Juve a 61 anni e 203 giorni) e diventando l`allenatore più esperto a fregiarsi del titolo.

Il Napoli può vantare miglior attacco e miglior difesa del torneo: Alex Meret al momento è il portiere meno battuto del campionato, ma una fetta importante di Scudetto spetta sicuramente a Victor Osimhen, autore di 22 gol. E pensare che nel XXI secolo solo tre volte la squadra del miglior marcatore del torneo ha vinto lo Scudetto, ossia la Juventus di Trezeguet nel 2002, il Milan di Shevchenko nel 2004 e l’Inter di Ibrahimovic nel 2009.

Osimhen, attuale capocannoniere con 3 gol in più di Lautaro Martinez, ha superato Samuel Eto’o (21 nel 2010/11) come miglior marcatore africano in una singola stagione di Serie A TIM, mentre con 46 gol è già diventato il miglior marcatore nigeriano, eguagliando George Weah (46) come miglior marcatore africano di sempre nel torneo. Parte del merito va a Khvicha Kvaratskhelia (12 gol) un partner formidabile, che gli ha fornito sei dei suoi 10 assist.

Menzione particolare anche per Stanislav Lobotka, 94.3% di passaggi riusciti, Kim Min-Jae, primo in serie A TIM per numero di passaggi e Giovanni Di Lorenzo, il secondo giocatore dopo Diego Armando Maradona a vincere uno Scudetto da capitano del Napoli, sempre presente (33 su 33) e sempre titolare dal suo debutto nella massima serie (172 su 172).

Grande merito di Luciano Spalletti stato di aver valorizzato tutta la rosa a disposizione: Ndombelè. Elmas e Simeone, sono infatti i giocatori più subentrati della Serie A TIM, a dimostrazione del fatto che il Napoli ha potuto contare su ben più di 11 giocatori `titolari`.

Il terzo scudetto è storia! Dopo la serata di Udine, ora Napoli si prepara a festeggiare: domenica alle 18.00 il centro delle celebrazioni sarà il `Maradona` che alle 18.00 ospiterà la gara contro la Fiorentina.

Source https://www.legaseriea.it/