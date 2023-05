Manuel Volpi di Arezzo l’arbitro di Empoli-Salernitana

Sono stati resi noti ieri i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la trentaquattresima giornata del Campionato di Serie A TIM 2022/23.

Manuel Volpi di Arezzo sarà l’arbitro di Empoli-Salernitana , gara in programma lunedì 8 maggio alle ore 18.30 allo Stadio Carlo Castellani di Empoli. Giorgio Peretti di Verona e Francesca Di Monte di Chieti gli assistenti; Daniele Rutella di Enna il IV uomo; Francesco Fourneau di Roma 1 il Var e Rosario Abisso di Palermo l’Avar.

Chi è l’arbitro Manuel Volpi

Volpi ha diretto 19 gare in Serie A, 3 in questa stagione. Sono sette i precedenti con gli azzurri, con tre vittorie, due pareggi e due sconfitte: nel campionato 2019/20, in B, ha diretto i due pareggi casalinghi per 1-1 contro Cremonese e Salernitana, il successo al Castellani per 2-1 sul Pisa e quello per 2-0 sul campo del Venezia; lo scorso campionato la sconfitta per 5-1 con il Sassuolo. In questa stagione la sconfitta nella sfida di Coppa Italia di agosto contro la Spal (1-2) e la vittoria per 1-0 in casa del Bologna. Sono sei invece i precedenti con la Salernitana: una vittoria, tre pareggi e due sconfitte.