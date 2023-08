Un gol per tempo per il Friburgo, Empoli a testa alta nell’ultimo test

Ultimo test amichevole per l’Empoli in quest’estate, con la formazione di Zanetti ospite del Friburgo.

𝐅𝐔𝐋𝐋 𝐓𝐈𝐌𝐄 2-0 #FriburgoEmpoli All'Europa Park Stadion il Friburgo supera 2-0 gli azzurri grazie alle reti di Höler, e Gregoritsch pic.twitter.com/AGzoaiyYqh — Empoli Football Club Official (@EmpoliFC) August 5, 2023

La partita si è disputata presso l’Europa Park Stadion ed è iniziata su buoni ritmi, con i tedeschi che hanno subito provato a rendersi pericolosi con un tentativo di Gregoritsch, ma il suo tiro si è perso alto.

Nonostante l’iniziale pressione del Friburgo, l’Empoli ha chiuso ogni varco difensivo e ha cercato di ripartire in contropiede, con Gyasi che si è mostrato attivo sulla fascia sinistra ma è stato fermato dalla difesa avversaria.

Al minuto 18 si è verificato un episodio chiave: Walukievicz ha toccato la palla col braccio su un’incursione di Holer, il direttore di gara ha assegnato un calcio di rigore al Friburgo. Gregoritsch si è presentato sul dischetto, ma Caprile, il nuovo portiere azzurro, ha dimostrato grande reattività e ha respinto il tiro.

Il Friburgo ha continuato a premere e ha sfiorato il gol con un colpo di testa di Sallai su cross dalla destra di Doan, ma Caprile è stato ancora una volta attento a mettere in corner.

Al minuto 33, il Friburgo è riuscito a sbloccare il punteggio: Höler ha sfruttato un retropassaggio sbagliato e ha segnato l’1-0 per i tedeschi. Il primo tempo si è concluso con l’Empoli alla ricerca del pareggio, ma il Friburgo è andato al riposo in vantaggio per 1-0.

Nella ripresa, i tedeschi sono partiti subito pericolosi e hanno raddoppiato al minuto 55 con Gregoritsch che ha sfruttato un corner per portare il punteggio sul 2-0. Nonostante il doppio svantaggio, l’Empoli non ha mollato e ha cercato di riaprire la gara con una buona prestazione, ma non è riuscito a trovare il gol.

Nel corso della seconda metà del secondo tempo, Zanetti ha apportato alcune modifiche alla formazione, inserendo Ismajli, Pezzella, Ekong e Piccoli, e togliendo Walukievicz, Ranocchia, Stojanovic e Ebuehi. I ritmi si sono abbassati col passare dei minuti, ma l’Empoli ha alzato il baricentro e ha provato a creare occasioni da gol.

Prima del fischio finale, il Friburgo ha avuto un’ultima occasione per segnare con un colpo di testa di Ginter che è finito alto sulla traversa, mentre l’Empoli ha cercato di accorciare le distanze con un tiro di Caputo, ma Atubolo ha fatto buona guardia.

Alla fine, l’Europa Park Stadion ha visto il Friburgo vincere l’amichevole per 2-0 contro l’Empoli, che ha comunque dimostrato spirito combattivo nonostante il risultato sfavorevole.

FRIBURGO-EMPOLI 2-0

FRIBURGO: Atubolo; Sildillia (79’ Gulde), Gin ter, Lienhart, Kubler (79’ Günter); Holer, Eggestein (79’ Keitel), Rohl (79’ Höfler); Doan, Gregoritsch, Sallai (79’ Weißhaupt). All. Streich

A disposizione: Muller, Hornung, Schmidt, Scholotterbeck, Baur, Rudlin, Wiklof, Lee, Breunig.

EMPOLI: Caprile; Ebuehi (67’ Pezzella), Walukievicz (67’ Ismajli), Luperto, Cacace; Ranocchia (67’ Piccoli), Haas; Stojanovic (67’ Ekong), Henderson, Gyasi; Caputo. All. Zanetti

A disposizione: Perisan, Stubljar; Grassi, Ignacchiti, Guarino, Marianucci, Angori, Nabian, Kaczmarski, Crociata

ARBITRO: Matthias Jöllenbeck (Schall/Weickenmeier)

MARCATORI: 33’ Höler, 55’ Gregoritsch

AMMONITI: Ginter, Walukievicz, Gyasi

LE INTERVISTE