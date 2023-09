Cristian Bagordo, Olivier Blini, Danilo Busiello, Thomas Campaniello, Samuele Tavanti ed Edoardo Zanaga sono stati convocati dal Ct della Nazionale Under 16 Daniele Zoratto per affrontare i pari categoria della Spagna in un doppio test in programma martedì 19 (ore 18) e giovedì 21 settembre (ore 10.30) a L’Albir.