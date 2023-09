Alberto Aquilani presenta la sfida col Bari

Riprende il campionato e il Pisa Sporting Club torna all’Arena per affrontare domani (ore 14.00) il Bari.

Al termine della seduta di rifinitura il tecnico nerazzurro Alberto Aquilani ha incontrato la stampa nella consueta conferenza della vigilia durante la quale sono stati anticipati i temi principali del match: “Incontriamo una squadra importante, ben allenata e con un progetto avviato già da un paio di anni; tutto questo deve bastarci per capire che contro il Bari serve massima concentrazione e massima attenzione. In questi giorni abbiamo preparato la gara nella maniera giusta concentrandoci sulle cose che sappiamo fare meglio. Per fortuna stiamo anche recuperando tutti anche se in alcuni casi serviranno delle valutazioni dell’ultimo minuto per avere un quadro definitivo“.