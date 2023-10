Vincenzo Sicignano miglior allenatore dei portieri della Serie A 2022/23

Il preparatore dei portieri azzurri Vincenzo Sicignano ha vinto per il secondo anno consecutivo il premio come miglior allenatore dei portieri della Serie A 2022/23.

Il premio di Apport – Associazione Italiana Preparatori Portieri è stato decretato dai voti degli associati e quelli dei preparatori dei portieri professionistici in attività: per la massima serie sono risultati vincitori Sicignano, quale preparatore dei portieri che ha influito maggiormente nel rendimento del proprio atleta, e l’ex portiere azzurro Guglielmo Vicario.