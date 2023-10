Serie A, la Fiorentina la squadra più cinica dopo 8 giornate

Serie A, qual è la squadra più cinica? Fiorentina in vetta dopo le prime 8 giornate, primato Lazio nelle ultime 10 stagioni

La testata sportiva News.Superscommesse.it si è chiesta qual è la squadra più cinica della Serie A, e ha condotto uno studio guardando al presente, ma anche al passato, attraverso un’analisi degli ultimi 10 anni di Serie A.

Attualmente, secondo i dati riportati dal sito Transfermarkt, dopo queste prime giornate risulta la Fiorentina la più cinica di tutte: per la Viola 121 tiri e 18 gol, dunque il 14.9% di occasioni sfruttate. Segue il Milan di Pioli con il 13.8%, mentre l’ultimo gradino del podio è occupato dal Genoa di Gilardino, con il 13.2% di tiri trasformati in gol. Di seguito la top 6 delle squadre che dopo i primi otto turni di questa stagione hanno la più alta percentuale di tiri trasformati in gol.

Squadra Tiri Effettuati Gol Realizzati Occasioni Sfruttate % Fiorentina 121 18 14.9 Milan 116 16 13.8 Genoa 76 10 13.2 Roma 156 19 12.2 Juventus 128 14 10.9 Inter 197 21 10.7



Serie A: Lazio la più cinica delle ultime 10 stagioni, seguono Juventus e Napoli

Se la Fiorentina è il club più pragmatico di queste prime otto giornate, qual è invece la squadra che si aggiudica il primato delle occasioni trasformate in gol in queste ultime 10 stagioni? Lo studio è stato condotto prendendo in esame i dati reperibili su Transfermarkt e considerando unicamente le squadre che, nell’ultimo decennio, hanno costantemente disputato il campionato di Serie A, dal 2014-2015 fino ad oggi.

Dai risultati emersi, il primo posto spetta alla Lazio: 626 gol su 40604 tiri effettuati, per una percentuale di occasioni sfruttate pari al 14%. Ex equo per Juventus e Napoli: i bianconeri hanno segnato 658 gol su 5134 tiri effettuati per una percentuale di successo del 13%, la stessa dei partenopei, che rispetto alla Vecchia Signora registrano più tiri (5650) e più gol (709).

Ecco la classifica completa delle squadre più ciniche delle ultime 10 stagioni di Serie A:

Squadra Tiri Effettuati Gol Realizzati Occasioni sfruttate % Lazio 4604 626 14% Juventus 5134 658 13% Napoli 5650 709 13% Roma 5055 623 12% Inter 5353 648 12% Atalanta 4987 605 12% Milan 5007 558 11% Sassuolo 4117 493 11% Fiorentina 4755 510 11% Torino 4130 467 11% Udinese 4220 403 10%