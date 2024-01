Vittoria scacciacrisi, ancora un 3-1 per la Lucchese contro la Recanatese

3-1 all’andata, 3-1 al ritorno: il punteggio piace ai rossoneri che – come a inizio stagione – battono i marchigiani con lo stesso risultato.

La Lucchese ritorna alla vittoria con una prestazione convincente contro la Recanatese, imponendosi per 3-1 in una partita che ha visto protagonisti Andrea Rizzo Pinna e Yeboah. La formazione di casa ha iniziato la gara in modo aggressivo, mostrando subito un atteggiamento propositivo dopo il ritiro annunciato nella conferenza dopo la sconfitta contro il Sestri.

La Lucchese ha dominato il primo tempo, portandosi meritatamente in vantaggio grazie a una doppietta di Rizzo Pinna, che ha sfruttato al meglio i cross precisi dei compagni.

Il secondo tempo è stato gestito con maestria dai padroni di casa, che hanno siglato il terzo gol con Yeboah. L’espulsione di Fazzi ha offerto una piccola speranza alla Recanatese, che ha segnato il gol della bandiera con Melchiorri solo nel finale. Tuttavia, la Lucchese ha mantenuto il controllo del match senza problemi con l’uomo in meno.

Insomma, nonostante qualche occasione da entrambe le parti, la Lucchese ha mantenuto il controllo del match, chiudendo la partita con una vittoria convincente. Un ottimo prologo prima della semifinale di Coppa Italia.

LUCCHESE – RECANATESE 3 – 1

LUCCHESE: Chiorra; Gucher, Tiritiello, Fazzi; Quirini, Tumbarello, Cangianiello, Visconti; Guadagni (20’st Alagna), Rizzo Pinna (33’st Djibril); Yeboah. (A disp. Coletta, Berti, Toma, Sueva, Russo, Quochi, Magnaghi). All. Gorgone.

RECANATESE:: Mascolo; Ricci (20’st Ferretti), Ferrante (1’st Pelamatti), Shiba; Veltri, Morrone (1’st Lipari), Carpani (30’st Raparo), Longobardi; Sbaffo; Ahmetaj (1’st Egharevba), Melchiorri. (A disp. Meli, Elyad, Quacquarelli, Guidobaldi). All. Pagliari.

ARBITRO: sig. Burlando di Genova.

RETI: 32’ e 39’ Rizzo Pinna, 15’ s.t. Yeboah, 36’ s.t. Melchiorri.

NOTE: espulso Fazzi al 18′ s.t.