Antonio Rapuano di Rimini l’arbitro di Empoli-Cagliari

Sono stati resi noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la ventisettesima giornata del Campionato di Serie A TIM 2023/24.

Antonio Rapuano di Rimini sarà l’arbitro di Empoli-Cagliari, gara in programma domenica 3 marzo alle ore 15.00 al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Giovanni Baccini di Conegliano e Valerio Colarossi di Roma 2 gli assistenti; Ermanno Feliciani di Teramo il IV uomo; Paolo Mazzoleni di Bergamo il Var e Rosario Abisso di Palermo l’Avar.

Le statistiche di Rapuano

Rapuano ha diretto 37 gare in A, 9 in questa stagione. Sono nove gli incroci con gli azzurri, con quattro successi, un pareggio e quattro sconfitte. Nella stagione 2017/18 la gara di Coppa Italia persa con il Renate ai calci di rigore, poi la sconfitta casalinga con il Cittadella 0-1 e l’1-1 casalingo con il Brescia; nel febbraio del 2020 il successo 1-0 in casa del Perugia, mentre nel campionato 2021/22, la sconfitta casalinga, 1-2 a settembre col Venezia e quella per 2-0 a febbraio in casa della Sampdoria. Nello scorso campionato doppio successo azzurro, quello con il Monza per 1-0 in casa e quello di San Siro sull’Inter, sempre per 1-0 ed infine la vittoria per 1-0 dello scorso settembre sulla Salernitana. Due i precedenti col Cagliari, con una vittoria sarda e una sconfitta.