Pisa. La conferenza del presidente Giuseppe Corrado

Si è svolta questa mattina, presso la sala stampa “Passaponti” dell’Arena Garibaldi la conferenza stampa del Presidente Giuseppe Corrado.

Durante il lungo incontro con la stampa il Presidente del Sodalizio nerazzurro ha toccato tanti temi riguardanti l’attività del Pisa Sporting Club e le problematiche principali.

Nel video è possibile vedere la conferenza stampa in versione integrale trasmessa dal canale ufficiale della Società.

Cosa ha detto il presidente Corrado alla stampa

La conferenza è stata aperta dalla spiegazione di Corrado riguardo alla programmazione dell’evento “prima della gara col Cittadella per evitare speculazioni.” Ha sottolineato che, nonostante il periodo di silenzio, il club aveva comunicato attraverso comunicati scritti, ma sentiva la necessità di un chiarimento più approfondito.

Corrado ha toccato diverse questioni, iniziando dal rendimento della squadra sotto la guida del tecnico Aquilani, passando attraverso la situazione critica dello stadio e affrontando le controversie legate al centro sportivo. Ha dichiarato che il club ha avvertito una “sensazione di isolamento” e ha sottolineato l’incomprensibile disinteresse nei confronti degli sforzi del club sugli investimenti, menzionando anche la partecipazione di Knaster, che sembrava sorpreso dall’atteggiamento generale.

Un punto centrale della discussione è stato lo sciopero della Curva Nord, con i tifosi che protestavano contro la limitazione della capienza e le questioni relative allo stadio. Corrado ha dichiarato che il Pisa è stato vittima di una situazione che stava diventando molto negativa e ha accusato la città di essere “indietro di 30 anni” per quanto riguarda le infrastrutture sportive.

Il presidente ha criticato l’amministrazione comunale per una serie di ostacoli e inefficienze, delineando problemi finanziari e disguidi riguardo agli uffici dati in affitto. Ha sottolineato il disinteresse nei confronti degli investimenti e il mancato sostegno da parte delle autorità locali. Sulla questione dello stadio, Corrado ha evidenziato problemi strutturali e ritardi nell’apertura della Gradinata e del Curvino, sottolineando la necessità di risposte immediate e un risarcimento per i danni subiti.

Infine, il presidente ha affrontato la questione del centro sportivo, spiegando il processo di ricerca di un terreno adatto e i ritardi nella realizzazione del progetto.

In conclusione, la conferenza di Corrado ha rappresentato un’occasione per conoscere il punto di vista nerazzurro su polemiche e richieste di chiarezza, gettando luce su una serie di questioni irrisolte che hanno afflitto il Pisa in questo periodo di silenzio.

[articolo modificato alle 22:45]