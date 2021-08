Non ci sono stati problemi solo con DAZN e la Serie A ieri, ma anche in Serie C per la Coppa.

“Ho aperto una inchiesta per trarne le relative risultanze”. Il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, interviene sulla mancata trasmissione della partita di Coppa Italia di ieri Entella–Fiorenzuola.

Risulterebbe infatti che il disservizio sia stato conseguenza del fatto che l’operatore di Netco Sports Italy, incaricato della ripresa delle immagini, non fosse munito né di green pass né di tampone, dunque sia stato inibito ad accedere al Comunale di Chiavari. “Non avere il green pass né il tampone è gravissimo, prima di tutto per la salute e per il messaggio che si dà, noi siamo i primi a dover essere in regola. La vicenda è grave anche dal punto di vista del servizio televisivo, gli utenti vanno rispettati e salvaguardati” prosegue Ghirelli.

“Ho dato mandato al responsabile del legale della Lega Pro di fare tutti gli atti necessari. Per noi si tratta di un grave colpo alla reputazione, chi lavora con noi firma un patto, siamo la Lega delle regole e le regole vanno rispettate” conclude il numero uno della Lega Pro.