Serie C in TV: Monday night e tutti gli highlights su RAI Sport

“La Lega Pro su Rai Sport – ha sottolineato il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli – è una garanzia di alta visibilità e professionalità per i nostri club e per i loro tifosi. Grazie alla Rai potremo continuare a parlare del nostro calcio giovane e sempre ricco di nuovi talenti avendo un riferimento costante al presente e al futuro, ma anche alla memoria e alla storia del nostro Paese”.

Quali partite di Serie C trasmette la RAI?

Tutti i posticipi di campionato del lunedì sera, le partite dei playoff e le finali di Coppa Italia e Supercoppa.

Per gli appassionati di calcio, e in particolare per i tifosi delle sessanta squadre che partecipano al campionato di Lega Pro, l’appuntamento è ogni lunedì, dal 5 settembre, su RaiSport + HD, dalle 20.00.

Prima del calcio d’inizio del posticipo, in programma alle 20.30, ci sarà spazio, infatti, per la presentazione delle città coinvolte e delle loro comunità, per tutti i goal del weekend, e per servizi e approfondimenti sui club e sulle piazze della terza serie del calcio italiano.



Il weekend della serie C firmato Rai, peraltro, comincerà già la domenica pomeriggio, su Rai 2, all’interno di “Domenica Dribbling”, il contenitore che precede 90esimo Minuto. Lo spettatore sarà “accompagnato” all’appuntamento con il posticipo del lunedì con un collegamento in diretta dalla città dove si giocherà la partita.