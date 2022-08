“Per la Città”: al via la campagna abbonamenti 2022/2023

La società US Pistoiese 1921 comunica che la campagna abbonamenti “Per la Città” inizierà giovedì 25 agosto e si concluderà sabato 3 settembre. Sarà possibile acquistare il tagliando, valido per 18 partite, alla biglietteria della tribuna centrale nei seguenti giorni e orari: giovedì e venerdì ore 11:30-13:30 e nel pomeriggio 16:30-19:30, sabato ore 10:30-12:30 e nel pomeriggio 16:30 -19:30.

Questi i prezzi:

Tribuna centrale = Corporate Hospitality €1000,00

Tribuna laterale intero = €200,00

Tribuna laterale ridotto donna, under 18 e over 65 = €130,00

Settore Orange (prezzo unico) = €90,00

Settore Jolly intero= €130,00

Settore Jolly ridotto donna, under 18 e over 65 = €80,00

Settore disabili = gratuito fino ad esaurimento posti con massimo un accompagnatore

PER TUTTI GLI ABBONATI UNO SCONTO DEL 10% SULLA NUOVA MAGLIA !

Vuoi venire a seguire gli Arancioni in famiglia? ABBONAMENTO FAMILY per tre persone (1 interno e 2 ridotti) a €240,00 anziché €290,00, con sconto del 15% sull’acquisto di tre maglie.

Vieni a tifare per “il colore più bello che c’è!“

