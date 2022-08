Siena, tutti in campo: il programma della settimana

Il Siena di mister Pagliuca torna oggi in campo dopo la domenica di riposo.

Programma settimanale caratterizzato ancora dalla preparazione tecnico-tattica che si aprirà nel pomeriggio di lunedì 22 agosto 2022. Proseguirà con doppie sedute martedì 23 e giovedì 25 agosto mentre seduta al mattino mercoledì 24 e nel pomeriggio di venerdì 26 agosto.

“Insieme InSiena”, prima edizione di festa bianconera

Sabato di lavoro e di festa in casa Robur. Nel pomeriggio dell’inizio del weekend, infatti, si è svolta la prima edizione di “InSieme InSiena”, sfida in famiglia fra la prima squadra di mister Pagliuca e la Primavera di mister Negro. Di fronte a circa 150 tifosi bianconeri è andata in scena una partita densa di agonismo e buoni spunti per i due allenatori. Pagliuca ha schierato il 4-3-3 mentre Negro, alla prima uscita stagionale, ha mandato in campo un 4-3-1-2 su cui lavorerà a partire dal prossimo 22 agosto quando inizierà la preparazione la nuova formazione che affronterà il campionato di Primavera 4. Ma già le prime indicazioni sono state positive. Al termine dei due tempi da 40 minuti ciascuno la Prima squadra si è imposta per 13 grazie alle reti di Silvestri, Belloni, Napolitano, Damiano Franco, la doppietta di Disanto, la tripletta di Arras e il poker di Paloschi. Ma la festa è proseguita anche dopo il triplice fischio finale perché si è svolta una simpatica gara di rigori che ha visto trionfare anche in questo caso la Prima squadra con gol decisivo di Darini.

Dalla seconda edizione, “InSieme InSiena” si terrà allo stadio “Franchi” che attualmente non è utilizzabile per alcuni lavori al manto erboso.