Lumezzane, Pineto e Sorrento in serie C

Firenze, 7 maggio 2023. La serie D ha chiuso oggi il campionato giocando la sua 34a giornata. Tre sono le squadre promosse in Serie C al termine di questo turno: Lumezzane, Pineto e Sorrento. Sarà spareggio promozione nel girone H tra Brindisi e Cavese.

Girone B

Il Lumezzane vince 2-0 a Varese e si classifica al primo posto nel girone B della serie D. Per i lombardi è il ritorno in Lega Pro dopo sei stagioni.

Al Lumezzane giungono le congratulazioni del presidente di Lega Pro Matteo Marani: “Complimenti al Lumezzane che ha meritatamente vinto il campionato. Siamo felici per il ritorno tra i professionisti di una realtà come quella rossoblù”.

Girone F

L’A.S. Pineto batte la Vastese per 2-1 in casa e conquista matematicamente la promozione in Lega Pro. La squadra abruzzese ha vinto il girone F della serie D. Per i biancoazzurri è stato un campionato di vertice sin dalle prime giornate.

“Complimenti alla società del Pineto, dice il presidente della Lega Pro Matteo Marani, per ver raggiunto questo meritato traguardo”.

Girone G

Dopo dieci anni il Sorrento torna in Lega Pro vincendo il girone G della Lega Pro. I rossoneri campani, che hanno nel loro palmares anche la vittoria di una Coppa Italia di Serie C e di una Supercoppa di C2, hanno vinto 3-0 con l’Angri nell’ultima giornata conquistando così la matematica promozione in Serie C.

“Congratulazioni al Sorrento per la meritata vittoria del campionato, dice il presidente della Lega Pro Matteo Marani, lo aspettiamo sui campi della Serie C”. (foto Sorrento Calcio)