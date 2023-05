Le statistiche tra Empoli e Salernitana

l bilancio tra Empoli e Salernitana è in perfetto equilibrio in Serie A TIM, grazie a un successo per parte e tre pareggi; in queste sfide, nessuna delle due formazioni è riuscita a tenere la porta inviolata.

La Salernitana è imbattuta in due trasferte contro l’Empoli in Serie A TIM (1V, 1N); entrambe le formazioni hanno trovato il gol in queste due sfide (sette reti totali: 3.5 di media a match). La Salernitana è rimasta imbattuta solo in due delle otto trasferte di Serie A TIM contro squadre toscane, esattamente le due della serie giocate contro l’Empoli: un successo per 3-2 il 14 febbraio 1999 e un pareggio per 1-1 il 14 maggio 2022. L’Empoli ha vinto tutte le ultime tre gare di Serie A TIM giocate di lunedì, senza subire reti, è lo stesso numero di successi che aveva ottenuto in tutte le precedenti 14 partite nel massimo campionato in questo giorno della settimana (4N, 7P); dall’altra parte, la Salernitana ha chiuso in parità quattro dei cinque incontri giocati di lunedì nella competizione (1P). Dopo il successo contro il Bologna nella gara più recente, l’Empoli potrebbe vincere due match di fila in Serie A TIM per la prima volta dallo scorso gennaio (contro Sampdoria e Inter in quel caso).

La Salernitana ha pareggiato tutte le ultime cinque trasferte di Serie A TIM e può diventare la terza squadra nell’era dei tre punti a vittoria a registrare sei “X” consecutive fuori casa, dopo l’Inter (tra ottobre e dicembre 2004) e la Lazio (tra gennaio e marzo 2016). La Salernitana è imbattuta da 10 incontri di Serie A TIM (2V, 8N), nello stesso periodo (dal 26 febbraio) solo Manchester City e Bayer Leverkusen oltre ai granata non hanno perso neanche una volta nei cinque grandi campionati europei.

Paolo Zanetti non ha trovato la vittoria in nessuno dei cinque precedenti tra Serie A TIM e B contro la Salernitana (2N, 3P), sulle panchine di Ascoli, Venezia ed infine Empoli. Nicolò Cambiaghi (dicembre 2000) è il giocatore italiano più giovane ad aver realizzato cinque reti in questa Serie A TIM; quattro dei suoi cinque gol in questo campionato sono arrivati nel 2023. Boulaye Dia ha segnato 15 gol in questa Serie A TIM; solo due giocatori al loro campionato d’esordio nel torneo hanno realizzato più reti in una stagione di Serie A TIM nell’era dei tre punti a vittoria con una squadra neopromossa: Dario Hübner (16 nel 1997/98 con il Brescia) e Domenico Berardi (16 nel 2013/14 con il Sassuolo).

(Source Lega Serie A)