Rigori contro e a favore in Serie A, la classifica di chi più e meno attende

È l’Atalanta la squadra di Serie A che da più tempo non calcia un rigore in campionato. Tuttavia, quella nerazzurra, è anche medaglia di bronzo per numero di giorni trascorsi dall’ultimo penalty a sfavore.

È quanto emerge da una ricerca svolta da FootStats.it, realtà specializzata in statistiche del calcio italiano, che ha cercato per ogni singolo club della Serie A 2023/2024 le più recenti massime punizioni a favore oppure contro*.

UN RIGORE OGNI TRE GARE

Alla ripresa del campionato dopo la sosta per gli impegni delle nazionali risultano ancora 8 i club di Serie A in attesa del primo rigore (tutti quanti ne hanno però calciato uno nel corso dell’anno solare 2023). Diversamente ammontano a 5 le squadre che non hanno dovuto subire massime punizioni (con una neopromossa che corre verso i dodici mesi di digiuno).

Nel momento in cui scriviamo sono stati concessi 26 rigori (media di circa 1 ogni 3 match), 22 dei quali trasformati in gol (dei 4 falliti solamente 1 è stato sventato da un portiere: Etrit Berisha a Dusan Vlahovic in occasione di Empoli-Juventus alla terza giornata).

LA CLASSIFICA DEI RIGORI A FAVORE

L’Atalanta di Gasperini è quella che da più tempo attende un penalty a proprio favore. Per facilitare e uniformare i calcoli abbiamo preso come riferimento per tutti i club sabato 21 ottobre 2023, giorno in cui riprende la Serie A 2023/2024 con Verona-Napoli, Torino-Inter, Sassuolo-Lazio.

Pertanto, oggi saranno trascorsi esattamente 279 giorni dall’ultimo calcio di rigore per gli orobici. Il calendario segnava la data del 15 gennaio scorso e la massima punizione arrivò in occasione dell’8-2 contro la Salernitana. Per l’esattezza, terminati quei novanta minuti, il tabellino del match riporta 2 penalty concessi ai padroni di casa, ma soltanto 1 trasformato in punto (Guillermo Ochoa intercettò la conclusione di Teun Koopmeiners).

Dopo i bergamaschi ecco il Torino. I granata sono in attesa da 243 giorni. Più esattamente dal 20 febbraio, quando ospitando la Cremonese fu sanzionata 1 massima punizione.

Sul gradino più basso del podio si piazza quindi l’Udinese. I friulani non si presentano al dischetto degli undici metri da 188 giorni (uno in più della Fiorentina). Sui quotidiani era impressa la data del 16 aprile e il match da evidenziare Roma-Udinese. Si imposero i capitolini per 3-0 ma… sia bianconeri che giallorossi sprecarono un penalty (palo di Bryan Cristante sullo 0-0 e parata di Rui Patricio sul tiro di Roberto Pereyra col punteggio di 2-0 per la Maggica).

Alle spalle di nerazzurri, granata, bianconeri ecco le altre 17 compagini di questa Serie A (elencate nella tabella in basso a corredo della news), con Bologna, Cagliari, Monza, Napoli, Sassuolo le più recenti rigoriste, avendo usufruito di un tiro libero proprio nell’ultimo turno prima dello stop.

LA CLASSIFICA DEI RIGORI CONTRO

Per quanto riguarda i rigori a sfavore?

Curiosamente comandano due matricole. Il Frosinone non è oggetto di un fischio contro da 328 giorni. Insomma, zero penalty nel 2023. Perché l’ultimo è datato 27 novembre 2022. I giallazzurri erano impegnati allo Stirpe contro il Cagliari. Sarebbe finita con il punteggio di 2-2 e i rossoblù avrebbero sfruttato al meglio il tiro dagli undici metri.