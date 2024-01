You’ll Never Walk Alone parte da Vercelli

“You’ll Never Walk Alone” primo ed unico programma di affiancamento psicologico gratuito per un’intera categoria di calciatori professionisti, promosso e realizzato da Associazione Italia Calciatori e Lega Pro con il patrocinio dell’Associazione Italiana degli Psicologi dello Sport, ha fatto oggi tappa a Vercelli in casa delle Bianche Casacche per il primo appuntamento del 2024.

Allo stadio “Silvio Piola” la F.C. Pro Vercelli 1892 ha ricevuto i ragazzi della prima squadra guidati dal tecnico Andrea Dossena, Giovanni Marchi e Giacomo Bindi rappresentanti di Lega Pro e la dottoressa Marcella Bounous psicologa dello sport.