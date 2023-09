Una Lucchese da trasferta, espugnata anche Recanati

Si chiedeva continuità e non manca. In trasferta la Lucchese continua a macinare gioco e vincere. Seconda vittoria consecutiva, alta classifica nel mirino e tranquillità: mister Gorgone non poteva chiedere di più.

Gara aperta da Gucher nel primo tempo, consolidata da Rizzo Pinna su rigore mentre Melchiorri ha riaperto i giochi solo quando la Recanatese ha trovato più spazi (e due pali): i rossoneri però sono sembrati sempre in controllo e il gol nel lungo recupero mette la parola fine a una vittoria cercata e ottenuta. Bene così.

Recanatese – Lucchese 1-3

RECANATESE (4-4-2): Meli; Manè, Peretti, Ferrante, Longobardi; Senigagliesi (16′ st Ferretti), Morrone (1′ st Re, 27′ st Egharevba), Raparo (10′ st Prisco), Carpani; Lipari (1′ st Giampaolo), Melchiorri. A disp.: Tiberi, Mascolo, Veltri, Quacquarelli, Gomez, Sbaffo, Ricci, Marinacci, Canonici. All. Pagliari

LUCCHESE (4-2-3-1): Chiorra; Alagna (30′ st Quirini), Tiritiello, Benassai, De Maria; Gucher, Cangianiello (45′ st Sabbione); Guadagni (23′ st Russo), Rizzo Pinna (23′ st Tumbarello), Fedato (1′ st Yeboah); Romero. A disp.: Coletta, Sueva, Berti, Djibril, Visconti, Magnaghi, Merletti. All. Gorgone

RETI: 18′ Gucher, 7′ st rig. Rizzo Pinna, 15′ st Melchiorri, 52′ st Tumbarell

Gli highlights