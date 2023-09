Filotto Carrarese, battuta la Vis Pesaro e ora è capolista!

Non c’è due senza tre. Mister Dal Canto sembrava conoscere i suoi già nel prepartita, gli apuani giocano una buona partita senza rischiare niente dopo il vantaggio maturato nel secondo tempo.

Certo nasce tutto da una beffarda autorete ma non toglie meriti ai padroni di casa che semmai pagano una scarsa incisività in attacco nonostante la mole di gioco creata.

Carrarese – Vis Pesaro 1-0

CARRARESE: Bleve M., Capello A., Cicconi M. (dal 32′ st Grassini D.), Coppolaro M., Di Gennaro M., Illanes J., Palmieri R. (dal 32′ st Della L. S.), Panico G. (dal 15′ st Simeri S.), Schiavi N. (dal 38′ st Capezzi L.), Zanon S., Zuelli E. (dal 13′ st Belloni N.).

VIS PESARO: Neri F., Afonso Peixoto (dal 21′ st Da Pozzo L.), Iervolino A. (dal 43′ st Foresta A.), Loru L. (dal 21′ st Marcandella D.), Mattioli A., Pucciarelli M. (dal 20′ st de Vries J.), Rossetti M., Rossoni S., Sylla Y., Tonucci D., Zoia R..

L’allenatore Alessandro Dal Canto: ”I ragazzi sono stati autori di una buonissima prestazione ,già nel primo tempo abbiamo avuto la possibilità di trovare la via della rete.

Tutti si sono comportati al meglio, hanno disputato la gara che abbiamo preparato.

Bravi ad avere pazienza a trovare il goal ed abbiamo saputo leggere anche lo schieramento a specchio degli avversari.

Ovviamente siamo soddisfatti del punteggio pieno ma siamo esperti per sapere che non abbiamo ottenuto nulla ed ogni domenica serve ripartire di zero ma siamo esperti e sappiamo che dobbiamo giocare come sappiamo per vincere.”