Lucchese, il punto della società a 360°

La Lucchese 1905 ha emesso un comunicato stampa per chiarire alcuni punti in seguito alle notizie di stampa circolate recentemente.

La dichiarazione riguarda principalmente la situazione dei giovani tesserati, il servizio di trasporto gratuito, la gestione degli impianti, e il progetto del Nuovo Stadio.

Il comunicato stampa, i punti principali

Settore giovanile

In merito ai giovani tesserati posti in lista di svincolo, la Società ha deciso di liberarli dal vincolo sportivo per ragioni tecniche e disciplinari. Tale scelta, conforme alle norme della FIGC, consente alla Società di effettuare nuovi inserimenti tra i tesserati per migliorare gli organici. La Lucchese 1905 sottolinea che gli “svincoli” sono un evento annuale previsto dalle norme federali, comune a tutte le società professionistiche e dilettantistiche.

La Società evidenzia anche un impegno sociale significativo: dal 16 ottobre scorso, è stato messo a disposizione un servizio di trasporto gratuito per il settore giovanile e la scuola calcio, con tre linee attivate per connettere diverse località. Questo servizio, di natura sperimentale, continuerà anche dopo le festività natalizie. Inoltre, le famiglie dei calciatori non hanno dovuto pagare la quota di iscrizione, la retta, i kit di allenamento o di gara, e i ragazzi in convitto sono a totale carico della Società.

Stadio e concessioni

La Lucchese 1905 possiede attualmente solo tre impianti in concessione: lo Stadio “Porta Elisa”, il Centro Sportivo “Vignini”, e il Centro Sportivo “Acquedotto”. Riguardo allo Stadio “Porta Elisa”, la Società sottolinea che l’unico intervento rilevante negli ultimi dieci anni è stato eseguito a totale carico della Lucchese 1905, con un investimento superiore a 500.000 euro. Questi lavori hanno contribuito alla riapertura della Tribuna Coperta, migliorando la fruibilità della Gradinata, riaprendo i Bagni della Curva Ovest, e aumentando la capienza complessiva dello stadio.

Sul progetto del Nuovo Stadio, la Lucchese 1905 ricorda che al momento dell’acquisizione (16 febbraio 2023) tutto l’iter era già stato avviato. La Società è attualmente un “semplice veicolo” per tutelare l’esistenza dell’impianto Porta Elisa. Riguardo alle criticità strutturali e agli investimenti passati, la Lucchese 1905 invita a rivolgere domande e riflessioni ad altre istanze.

In chiusura, la Società sottolinea che, sebbene consapevole che le società di calcio sono aziende private, ritiene che qualsiasi polemica debba rimanere di natura sportiva e non politica. L’attuale proprietà ha investito notevolmente per il salvataggio della Lucchese 1905, gestendo autonomamente il Club negli ultimi 6 mesi. La partecipazione entusiastica dei tifosi è un incoraggiamento per il futuro, e la Società si impegna a migliorare attraverso il lavoro quotidiano.

La Lucchese 1905 conclude il comunicato affermando che molte cose sono state fatte, e molte altre saranno migliorate nel tempo, con l’entusiasmo e l’ispirazione provenienti dalla comunità di appassionati e sostenitori.