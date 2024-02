Lucchese, pareggio in extremis contro il Pineto: Tiritiello risponde a ingrosso

Non erano le emozioni che forse si attendevano alla vigilia ma la Lucchese è riuscita a guadagnare un prezioso pareggio nel recupero contro il Pineto, consolidando la propria posizione in classifica.

Va dato detto che la Lucchese ha iniziato la partita con l’intenzione di ottenere un risultato positivo, e già nei primi minuti ha cercato di rendersi pericolosa con Disanto. Tuttavia, è stato il Pineto ad essere pericoloso per primo, al 2′, con Volpicelli che si è dimostrato uno degli uomini più attivi. Nonostante gli sforzi della Lucchese, la difesa avversaria ha retto bene, respingendo i tentativi di Disanto e compagni. Al 15′, Rizzo Pinna ha avuto un’ottima occasione, ma il portiere Tonti ha compiuto un’importante parata. Al 37′, un tentativo di Disanto è sfiorato il bersaglio, ma la prima frazione si è conclusa in perfetta parità. Allo scadere del primo tempo, Disanto ha avuto un’occasione d’oro per portare in vantaggio à la Lucchese, ma il portiere avversario ha compiuto un intervento decisivo.

Il secondo tempo si è aperto con la Lucchese che ha mantenuto la pressione, sfiorando il gol al 7′ con un colpo di testa di Tiritiello che ha colpito la traversa. Tuttavia, è stato il Pineto a passare in vantaggio al 31′ con Ingrosso, sfruttando un cross di Volpicelli.

La Lucchese, nonostante lo svantaggio, ha continuato a lottare e nel pieno recupero ha trovato il pareggio tanto agognato. Tiritiello, su assist di Guadagni, ha anticipato il portiere avversario con un colpo di testa che ha siglato il 1-1.

La Lucchese, ora, guarda al prossimo impegno con la Torres al Porta Elisa mercoledì alle 18:30.