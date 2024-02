Pisa, tre partite per un mini ‘tour de force’

Il Pisa Sporting Club è pronto a riprendere la preparazione dopo un solo giorno di pausa.

Per i nerazzurri inizia oggi un mini tour de force che porterà a tre gare racchiuse in 8 giorni; sabato prossimo (ore 16.15) contro il Venezia all’Arena, terreno che ospiterà anche la sfida di mercoledì 28 febbraio (ore 20.30) contro il Modena che a sua volta precederà la trasferta in casa del Cittadella prevista per domenica 3 marzo (ore 16.15).

Il programma settimanale della squadra di mister Aquilani si svilupperà da oggi fino a giovedì interamente al Centro Sportivo “Cetilar” di San Piero a Grado: allenamenti fissati per lunedì (pomeriggio), martedì (mattina), mercoledì (pomeriggio) e giovedì (mattina).

Venerdì mattina appuntamento invece all’Arena per la tradizionale rifinitura della vigilia, informa la società.