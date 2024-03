Due gol nel primo tempo per la Lucchese, battuto il Rimini (2-1)

L’obiettivo di dimenticare la mancata finale di Coppa Italia è stato raggiunto dai rossoneri che hanno fatto proprio i tre punti in una gara che si è decisa nel primo tempo. Dopo tre vittorie consecutive in campionato, i biancorossi subiscono una battuta d’arresto.

La Lucchese ha avuto la meglio, complicando ulteriormente il percorso dei romagnoli. I rossoneri si sono mostrati pericolosi fin dai primi minuti, con Gucher che al primo minuto di gioco ha sfiorato il gol dalla distanza. Gli ospiti, tuttavia, hanno risposto con una chance al 5′, quando la conclusione di Malagrida è stata deviata da Sala.

La Lucchese ha preso il controllo del match al 18′ con il colpo di testa di Quirini su calcio d’angolo battuto da Disanto. Il raddoppio è arrivato al 33′ con Gucher, che ha rubato palla a Langella, avanzato e bucato Colombi in uscita. Quattro minuti dopo, Chiorra è stato provvidenziale nel negare il gol a Malagrida con un grande riflesso.

Nella ripresa, il Rimini ha cercato di reagire con un’ottima risposta di Colombi sulla conclusione di Yeboah e la prova di Lamesta al 50, che ha però mandato il pallone a lato. La Lucchese ha amministrato il vantaggio, ma il Rimini è riuscito a dimezzare lo svantaggio all’89’ con Morra, che ha approfittato di un pasticcio tra Chiorra e Fazzi, segnando a porta vuota.

Tuttavia, il gol di Morra è risultato troppo tardivo. Nonostante un assedio nei cinque minuti di recupero, il Rimini non è riuscito a trovare il guizzo decisivo per pareggiare, chiudendo così una settimana amara per i romagnoli. Leggermente più dolce per i rossoneri che ora dovranno trovare nel campionato gli stimoli per continuare la stagione con un buon piazzamento play-off.