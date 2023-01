Aquila ancora ultima, ma contro la Fermana la prestazione c’è stata

Il pareggio interrompe la striscia di tre sconfitte consecutive del Montevarchi e dà alla squadra maggiore fiducia in vista del prossimo incontro contro l’Ancona, in programma martedì.

I padroni di casa sono riusciti a segnare per primi al 16′ grazie a Giandonato, ma il Montevarchi ha pareggiato allo scadere del primo tempo grazie a Rovaglia, un ex giocatore che ha segnato la sua prima rete in maglia rossoblù. Nella ripresa, nonostante la partita sia proseguita a folate, il risultato non è cambiato.

Nonostante il buon risultato ottenuto a Fermo, la contemporanea vittoria dell’Imolese a Fiorenzuola lascia il Montevarchi ultimo in classifica.

Gli highlights di Fermana-Montevarchi

La prestazione però c’è stata e la squadra rossoblu si presenterà al prossimo incontro con rinnovata fiducia e determinazione a ottenere un risultato positivo.