I biglietti ospiti per Lucchese – San Donato Tavarnelle

Turno infrasettimanale per il San Donato Tavarnelle in occasione della 25esima giornata di campionato di Lega Pro allo stadio ‘Porta Elisa’ di Lucca per i giallo blu.

Appuntamento per martedì 31 gennaio alle ore 21.

Dopo il ko con la Reggiana, la squadra si prepara ad una sfida delicata sul campo della Lucchese.

La squadra di Ghizzani cerca punti importanti e un riscatto significativo in trasferta.

I BIGLIETTI

Per poter seguire la squadra occorrerà acquistare il biglietto sul portale go2.it

Il tagliando sarà acquistabile solo ed esclusivamente su internet al seguente indirizzo https://www.go2.it/evento/lucchese_1905_vs_san_donato_tavarnelle/6383

Il costo del tagliando per il settore ospiti (Curva est) è di 11 € + 1,72 di commissioni

La prevendita dei biglietti termina lunedì 30 gennaio alle ore 19.