“Viareggio”: arancioni vittoriosi contro gli iberici (2-1)

La Pistoiese ottiene la prima vittoria al Torneo Internazionale di Viareggio superando la formazione spagnola dello Jovenes Promesas per 2-1, nel match valido per la seconda giornata del Gruppo 4. Gli arancioni hanno vinto in rimonta grazie alle reti di Seghi e Niccolai. Gli iberici sono andati in goal con Zammito. Inter ed Empoli sono in testa alla classifica a quota 4 punti, ma accorcia la Pistoiese, ora a quota tre.

La prima frazione si conclude a reti bianche in modo equo. La squadra allenata da Pascali però subisce il goal su una conclusione da fuori di Zammito che apre le marcature. Al 77′ colpo di scena, quando l’arbitro espelle l’iberico Rifà. Gli arancioni ci credono: pareggiano con Seghi all’82’ e due minuti più tardi la ribaltano andando in goal con Niccolai.

Ecco il tabellino della partita:

JÓVENES PROMESAS: Totoshi, Polverigiani, Mori, Dirir, Malilas, Jmpuza, Rrapai (4’ st. Rifa), Paloka, Sfasciabasti, Latona, Zammito. A disp: Biba, Usai, Liminari, Iaquinta, Isaku, Scarfi. All: Josè Walthar.

PISTOIESE: Di Crescenzo (1’ st. Santalucia), Natali, De Lisa, Princiotta, Nesti, Pucci (1’ st. Ferraro), Russo (1’ st. Alune), Tirinnanzi, Piazza, Puzzone, Conti. A disp: Pinoti, Seghi, Cenni, Cellai, Abbate, Pieraccioni, Spera, Valdrighi, Niccolai. All.: Pascali.

Arbitro: Sbardellati di Arezzo.

Note: espulso Rifa (J) al 32’ st. Ammoniti: Zammito (J), Sfasciabasti (J), Jmpuza (J).

Reti: 48′ Zammito, 82′ Seghi, 84′ Niccolai.

Martedì alle ore 15 la Pistoiese incontrerà l’Inter allo Stadio Conunale “Marcello Melani” di Pistoia.