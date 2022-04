Serie A, risultati 32a giornata 21-22, classifica e prossimo turno

Come nel 2017/2018 il Napoli rischia di dire addio alla corsa scudetto per mano della Fiorentina.

Nell’ultimo anno della gestione Sarri fatale fu la trasferta al Franchi di Firenze. Stavolta gli azzurri cadono al Maradona-San Paolo.

Il risultato di Napoli-Fiorentina è di 2-3: Gonzalez, Ikoné e Cabral i marcatori in maglia viola, mentre di Mertens era stato il momentaneo 1-1 e Osimhen col 2-3 aveva tenuto accese le speranze napoletane negli ultimi minuti del match .

Così la squadra di Spalletti si ritrova agganciata al secondo posto della classifica dall’Inter che sabato pomeriggio, al Meazza, ha fatto 2-0 contro il Verona. Da segnalare che nella storia della sfida fra nerazzurri e gialloblù quello di Barella risulta il gol interista numero 100 in Serie A.

Senza scordare che l’Inter ha da recuperare il match contro il Bologna e, quindi, la possibilità di scavalcare proprio il Napoli.

Si fa vicina anche la Juventus che trascinata…





