Serie B, risultati 38a giornata 21-22. Lecce e Cremonese in Serie A

E’ il Lecce ad aggiudicarsi la coppa Nexus, il trofeo riservato al vincitore della Serie B 2021/2022.

I giallorossi hanno la meglio sul Pordenone col risultato di 1-0. Autore del gol che dà la certezza della promozione in Serie A e della conquista del campionato di Serie B è Majer in apertura di ripresa.

Fa l’impresa la Cremonese che con una doppietta di Di Carmine vince per 2-1 a Como e conquista il secondo posto in classifica e la salita diretta nel massimo campionato.

Perché il Monza, virtualmente promosso alla vigilia di quest’ultima giornata, non smentisce i precedenti sul campo del Perugia e in cadetteria subisce l’undicesima sconfitta in dodici sfide: 1-0 per gli umbri grazie al centro di Ferrarini all’85’.

Un KO che costa la seconda piazza in graduatoria e condanna i brianzoli a passare per i play-off.

Sul gradino più basso del podio si piazza il Pisa che fa 2-1 a Frosinone. Nonostante i 67 punti come il Monza,…





