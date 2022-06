Gli Esordienti al Torneo Vannucci. Riconoscimenti per Bargagna, Baldanzi e Biagioni.

Ci saranno anche gli Esordienti della Pistoiese in lizza per assicurarsi il sedicesimo Torneo Moreno Vannucci, riservato a tale categoria, che si disputerà a settembre a Capostrada (PT), organizzato in collaborazione con la Società padrona di casa. Il sorteggio si è tenuto lunedì sera al Pistoia Nursery Campus alla presenza del patron Vannino Vannucci, delle autorità e un folto pubblico di addetti ai lavori. Nell’occasione hanno ricevuto un trofeo per meriti sportivi: il responsabile del settore giovanile dell’Empoli ed ex arancione, Federico Bargagna e due prospetti interessanti, classe 2003: il fantasista dell’Empoli, Tommaso Baldanzi, che ha già debuttato in Serie A e il difensore della Pistoiese, Alessio Biagioni quest’anno in prestito al Cascina (Serie D, 30 presenze, 1 goal). In rappresentanza della Pistoiese era presente l’amministratore delegato, Alessandro Gammieri, che anche nella circostanza ha ribadito come l’azionista di maggioranza nonché presidente della Holding Arancione, Stefan Lehmann, sia fortemente interessato ad investire sui giovani, ovvero sul futuro del calcio. L’ad ha anche elogiato Vannucci per il suo impegno sotto questo aspetto, oltreche per il pluriennale sostegno alla causa arancione. Molto commosso è apparso Bargagna che ha dichiarato di non aver dimenticato le sue stagioni arancioni, sia quelle esaltanti che quelle difficili e si è schermito come nel suo stile dagli elogi per aver vinto lo scudetto con l’Empoli Primavera l’anno passato che – ha sottolineato – era una squadra composta da giovani al culmine di un processo di crescita iniziato con la stessa casacca già prima che egli arrivasse. Da ricordare che Bargagna alla Pistoiese fu protagonista sia nella promozione in serie D, che per la riconquista del professionismo. Dopo le premiazioni si è proceduto al sorteggio. La Pistoiese è stata inserita ne girone A e si giocherà la qualificazione affrontando Margine Coperta e Lucchese. Le altre partecipanti sono: Pisa, Sestese, Capezzano Pianore (girone B), Empoli, Polisportiva Santa Maria e Prato (C), Fiorentina, Capostrada e Tau Altopascio (D).