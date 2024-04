Digital Cup 2024, vince la Nazionale Italiana Comunicazione Digitale

La Nazionale Italiana Comunicazione Digitale supera la Nazionale Italiana Comici per 8-3 e conquista anche la seconda edizione del trofeo.

Grande successo per la Digital Cup 2024, evento che si è tenuto giovedì 11 aprile a Firenze, al Centro Tecnico Federale di Coverciano. Nel pomeriggio, la Nazionale Italiana Comunicazione Digitale ha conquistato la sua seconda coppa, dopo quella del 2023, battendo la Nazionale Italiana Comiciper 8-3. Al mattino, la giornata si era aperta con un convegno sui temi di sport, salute e digitale, nel corso del quale sono intervenuti professionisti di settore e figure di spicco delle istituzioni, come il Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi, il Presidente del Consiglio Regionale della Toscana Antonio Mazzeo e l’Assessore Sport, politiche giovanili, città della notte, beni comuni Comune di Firenze Cosimo Guccione.

Alla manifestazione diversi personaggi illustri anche per il mondo della comicità, con i comici della Nazionale Italiana Cantanti, e dello sport, con il campione del mondo con la Nazionale Italiana nel 2006 Andrea Barzagli, gli ex-calciatori Igor Protti, Mark Iuliano, Paolo Cannavaro (intervenuto con un videomessaggio) e Renato Buso, l’ex-allenatore Alberto Malesani, le calciatrici Sara Gama(videomessaggio) e Marta Sturaro e il calciatore Leonardo Blanchard. Presenti anche Saverio Bari, capitano della Nazionale Italiana di Calcio da Tavolo (Subbuteo), vincitore ai Campionati Europei di Calcio da Tavolo 2023 tenutisi lo scorso settembre a Gibilterra, e Marco Lamberti, CT della Nazionale campione d’Europa.

La Digital Cup 2024 è nata con l’obiettivo di raccogliere fondi per la Fondazione De Marchi ETS, a sostegno del progetto “Un Ospedale Mica Male” per l’umanizzazione del reparto di pediatria più bello e accogliente del mondo, all’interno del nuovo Policlinico di Milano, e di fare divulgazione e sensibilizzazione sui temi del digitale.

La partita

Nel pomeriggio di Coverciano, la Nazionale Italiana Comunicazione Digitale ha bissato il successo sulla Nazionale Italiana Cantanti del 2023 superando la Nazionale Italiana Comici nell’edizione 2024 della Digital Cup. Il punteggio finale, 8-3, è frutto soprattutto di un primo tempo spumeggiante dei ‘digitali’, capaci di imporsi con grande corsa e giocate spettacolari.

La Nazionale Italiana Comunicazione Digitale, guidata da Leonardo Imparato, è scesa sul terreno di gioco con una formazione composta da esperti in comunicazione e informazione digitale, atleti e personaggi del mondo dello sport, dello spettacolo, del giornalismo e della comunicazione attenti e interessati alla diffusione di una matura cultura digitale. In campo con la squadra anche il giornalista Andrea Pennacchioli e l’attore Gian Marco Tavani.

Per la Nazionale Italiana Comici, seguita dall’allenatore Mario Beretta, protagonisti in campo Alberto Zenga, Alex De Santis, Claudio Batta, Didi Mazzilli, Enzo Polidoro, Fabrizio Fontana (in arte Capitan Ventosa), Francesco Rizzuto, Gianluca Arena, Giorgio Verduci, Henry Zaffa, Luca Pampolini, Nando Timoteo, Santo Palumbo, Stefano Chiodaroli e Stefano Vogogna.

Prima del fischio d’inizio, anticipato da un ampio pre-partita, spazio per i saluti ai dirigenti e alle ragazze e i ragazzi delle Società Sportive Fiorentine Rondinella Marzocco, Affrico, Albereta, Firenze Sud, per il lancio delle maglie celebrative realizzate da Goldisegnati e per l’intervento per presentare il progetto di beneficenza “Un Ospedale Mica Male”. Successivamente è stato osservato un minuto di raccoglimento in memoria del compianto Bruno Arena, l’amatissimo comico del duo dei Fichi D’India scomparso nel 2022.

Il racconto del pre-partita e la cronaca dell’incontro sono stati affidati a Lorenzo Agostini, giornalista, creatore di contenuti e telecronista per gli eventi organizzati da FIGC e dalla LND, che dal 2020 gestisce il progetto editoriale Calcio di Periferia, verticale sul mondo del calcio minore e suburbano.

Il convegno

Ad aprire la giornata, alle 10:00, è stato il convegno tenuto presso Aula Magna Giovanni Ferrari della FIGC, incentrato sulle interconnessioni tra sport, salute e digitale, con riferimento specifico alle opportunità e alle prospettive dettate dai rapidi cambiamenti che stanno caratterizzando lo scenario contemporaneo, come l’AI e il metaverso.

Hanno aperto il convegno Francesco Di Costanzo, Presidente Nazionale Italiana Comunicazione Digitale, PA Social e Fondazione Italia Digitale, e Salvatore Ferrara, Presidente Nazionale Italiana Comici. In seguito la parola è passata a Cosimo Guccione, Assessore Sport, politiche giovanili, città della notte, beni comuni Comune di Firenze, Francesco Iandola, Direttore Esecutivo Fondazione De Marchi ETS e Scintilla (Gianluca Fubelli), comico italiano.

Sono intervenuti anche il Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi, con un messaggio dedicato all’evento, il Presidente del Consiglio Regionale Toscana Antonio Mazzeo, la calciatrice della Juventus Women Sara Gama e l’ex calciatore Paolo Cannavaro, ciascuno con un videomessaggio. Nel corso della mattinata ha poi preso la parola per un saluto l’ex-allenatore Alberto Malesani.

Tra i relatori anche Biagio Mannino, Massimiliano D’Elia, Paolo Minafra, Massimiliano Sechi, Gian Luca Comandini, Niccolò Quattrini, Marco Bani, Anna Federico, Domenico Bonaventura e Roberto Zarriello.

Hanno moderato le giornaliste Chiara Bianchini e Gaia Simonetti.

Nel corso della mattinata, spazio anche per uno scambio celebrativo tra il Presidente della Nazionale Italiana Comunicazione Digitale, PA Social Francesco Di Costanzo e Saverio Bari, Capitano della Nazionale Italiana di Calcio da Tavolo (Subbuteo), vincitore ai Campionati Europei di Calcio da Tavolo 2023 tenutisi lo scorso settembre a Gibilterra, insieme a Marco Lamberti, CT della Nazionale campione d’Europa.

Subito dopo anche lo scambio di maglie tra Fernando Mainenti e Leonardo Imparato, che consegneranno la divisa ufficiale per il settore giovanile femminile dell’US Salernitana 1919, e Francesco Di Costanzo, per la Nazionale Italiana Comunicazione Digitale.

La Nazionale Italiana Comunicazione Digitale potrà inoltre contare da ora su una carta di credito DropPay (by A-Tono), dedicata per l’occasione e personalizzata con i colori della squadra.

L’intento benefico

Come nel 2023, anche la Digital Cup del 2024 è stata a fianco di un importante progetto di beneficenza. Con la Fondazione De Marchi ETS ha dato sostegno alla raccolta fondi per “Un Ospedale Mica Male”, un progetto nato per umanizzare il Reparto Pediatrico all’interno del nuovo Policlinico di Milano e renderlo il più bello e accogliente del Mondo.

Novembre Studio, con il suo progetto “La Città dei Bambini”, ha vinto il bando promosso e finanziato con un milione di euro della Fondazione De Marchi. Gli ambienti destinati all’area pediatrica avranno un’estensione di oltre 12mila metri quadrati distribuiti su tre piani e la consegna dei lavori, relativa all’umanizzazione degli spazi, è prevista per marzo 2025.

I nuovi spazi prevedono: 88 posti letto, pronto soccorso pediatrico, terapia intensiva pediatrica, il giardino terapeutico e spazi dedicati ai piccoli pazienti per attività di rieducazione e gioco, uso di soluzioni multimediali e tecnologiche, aree dedicate allo smart working per i genitori con l’obiettivo di migliorare il benessere dei bambini e delle loro famiglie.

È possibile effettuare una donazione al seguente link: https://www.fondazionedemarchi.it/digital-cup/