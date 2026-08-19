Campobasso-Pianese, 1ª giornata Serie C Sky Wifi 2026/27: info biglietti

L’US Pianese informa che sono disponibili i biglietti per il settore ospiti dell’”Axum Molinari Stadium” di Campobasso, in vista della 1ª giornata del campionato di Serie C Sky Wifi 2026/27, che metterà di fronte Campobasso e Pianese. La partita è in programma domenica 23 agosto 2026, con calcio d’inizio alle ore 18:00.

I tagliandi per il settore Curva Ospiti possono essere acquistati:

– Online sul sito di CiaoTickets

– ⁠Nei punti vendita autorizzati CiaoTickets

Il costo unico dei tagliandi è di € 15,00 più i diritti di prevendita. I bambini da 0 a 6 anni entrano gratuitamente (senza posto riservato).

La vendita dei biglietti sarà disponibile fino alle ore 19:00 di sabato 22 agosto 2026. La società ricorda inoltre che non sarà possibile acquistare biglietti per il settore ospiti il giorno della partita.

(Ufficio Stampa US Pianese)

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