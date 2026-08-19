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Serie BKT 2026/27 | #Avellino-Arezzo: l’arbitro sarà Drigo

AREZZO – Sono stati designati i direttori di gara di Avellino-Arezzzo, match valido per la 1a giornata di Serie BKT 2026/27, in programma sabato 22 agosto alle ore 21, allo stadio ‘Partenio-Adriano Lombardi”.

Arbitro: Drigo (Sez. AIA di Portogruaro)
Assistenti: Bindoni-Della Mea
IV uomo: Guida
VAR: Piccinini
AVAR: Ghersini