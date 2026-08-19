Serie BKT 2026/27 | #Avellino-Arezzo: l’arbitro sarà Drigo
AREZZO – Sono stati designati i direttori di gara di Avellino-Arezzzo, match valido per la 1a giornata di Serie BKT 2026/27, in programma sabato 22 agosto alle ore 21, allo stadio ‘Partenio-Adriano Lombardi”.
Arbitro: Drigo (Sez. AIA di Portogruaro) Assistenti: Bindoni-Della Mea IV uomo: Guida VAR: Piccinini AVAR: Ghersini
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