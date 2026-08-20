La Pianese si proietta all’esordio in campionato, Matteo Gorelli: “Siamo fiduciosi, l’obiettivo è la salvezza”

L’esperto difensore toscano ha parlato anche del campionato: “Il livello del girone si è alzato molto, dobbiamo farci trovare pronti”

“Ho avuto qualche problemino, ma ora sto rientrando. In settimana mi sono allenato sempre con il gruppo e adesso la speranza è quella di aver lasciato alle spalle il peggio”. A parlare è Matteo Gorelli, difensore della Pianese, che nella settimana che precede l’esordio in campionato ha parlato del suo attuale stato di forma e delle prospettive future.

Quella che si aprirà sarà la terza stagione a Piancastagnaio, la seconda consecutiva. Gorelli non nasconde la fiducia in vista della nuova annata, anche se è consapevole che il campionato sarà più impegnativo: “Siamo tutti fiduciosi, abbiamo finito bene l’anno scorso e cerchiamo di ripartire da lì. Sarà difficile e l’obiettivo, ovviamente, è la salvezza. Quest’anno il girone è molto competitivo, ci sono le tre retrocesse, quindi il livello secondo me si alzerà molto. Dobbiamo essere bravi a capire subito qual è lo standard del campionato e adattarci di conseguenza”. Una nuova stagione che il difensore classe 1991 affronterà ancora con la maglia della Pianese, dopo il rinnovo fino al 2028: “Al direttore lo avevo detto subito dopo la fine della stagione: volevo restare. Mi ha fatto piacere e sono contento che ci siamo trovati”.

Infine, uno sguardo all’esordio in campionato, che vedrà la Pianese impegnata domenica sul campo del Campobasso. “Intanto giochiamo in trasferta, alla prima giornata. Ci sarà sicuramente tanto pubblico, loro saranno spinti da tutto l’ambiente e dall’entusiasmo. Anche quella rossoblù è una formazione reduce da un bel campionato, quindi riparte con fiducia. Noi dobbiamo provare a fare quello su cui abbiamo lavorato dall’inizio della preparazione senza farci prendere dalla paura, giocando tranquilli. Vedremo poi cosa dirà il campo”, ha concluso Gorelli.

(Ufficio Stampa US Pianese)

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