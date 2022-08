Cittadella-Pisa: la prevendita dei biglietti

La società A.S. Cittadella informa che è già attiva la prevendita dei biglietti validi per la gara Cittadella-Pisa, 1° giornata del campionato Serie BKT 2022-2023, in programma allo Stadio “Tombolato” sabato 13 agosto (ore 20.45).

Ai tifosi nerazzurri è stato riservato l’intero settore ospiti (capienza 1144 posti). I tagliandi sono disponibili senza obbligo di possesso della Tessera del Tifoso e/o limitazioni territoriali legate al luogo di residenza e nascita, al costo di euro 12,50 (+ euro 1,50 d.p.) in tutti i punti vendita del circuito Ticketone e anche on-line al seguente link https://sport.ticketone.it/search?promoter=90600701

La prevendita del Settore Ospiti sarà attiva fino alle ore 19.00 di venerdì 12 agosto. Il giorno della gara, sempre in accordo con quanto deliberato dalle Autorità competenti in materia, i botteghini non emetteranno biglietti per il Settore Ospiti.

Per tutte le informazioni relative ad eventuali accessi di tifosi ospiti diversamente abili, si invita a seguire la procedura al seguente link https://www.ascittadella.it/ascittadella/modulistica/

Si ricorda che la disponibilità di questa tipologia di accessi è limitata e si invita quindi a prenotare l’ingresso con adeguato anticipo