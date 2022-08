Coppa Italia, il biglietto lo offre il Presidente. Riapre la gradinata “Paolo De Luca”

Il 21 agosto 2022 parte ufficialmente la Coppa Italia e l’Acr Siena si è già organizzata con la prima iniziativa stagionale. In attesa di conoscere il calendario con gli accoppiamenti, qualora la squadra bianconera giocasse tra le mura amiche dello stadio “Franchi” il biglietto d’ingresso sarà offerto dal Presidente Emiliano Montanari.

Un regalo alla città di Siena da parte della nuova proprietà che chiama a raccolta tutti i tifosi con l’obiettivo di sostenere ancora più incessantemente la nostra amata Robur in questa stagione così importante di ripartenza. In tutti i settori dello stadio “Franchi” (escluso tribuna autorità e Tribuna Executive riservate alla Società) il pubblico dovrà pagare soltanto 2 euro per esigenze normative del biglietto nominale. Tutto il resto lo offre il Presidente.

Acr Siena 1904 SpA comunica inoltre che allo stadio “Artemio Franchi”, a partire dalla prima gara casalinga del campionato 2022-2023, verrà riaperta la Gradinata “Paolo De Luca” rimasta chiusa dal marzo 2020 per lavori di manutenzione.