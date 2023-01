Pisa, il maltempo protagonista della ripresa degli allenamenti

Seduta di allenamento fortemente condizionata dal maltempo per il Pisa Sporting Club che ha ripreso oggi la preparazione in vista del match con il Como in programma sabato (ore 14.00) allo Stadio “Sinigaglia”.

La pioggia battente, unita ad un forte vento, non ha permesso neppure di aprire la seduta al pubblico che anche oggi si era presentato al “Cetilar” di San Piero a Grado per seguire l’allenamento; la squadra è riuscita comunque a scendere in campo per svolgere alcune esercitazioni e una breve partitella a ranghi contrapposti su campo ridotto.

Il programma della settimana proseguirà con un doppio allenamento in programma domani a San Piero e con un test match mercoledì all’Arena con il Fucecchio; giovedì nuovo allenamento al “Cetilar” prima della rifinitura di venerdì mattina sul terreno di casa, poche ore prima della partenza per Como