Tramoni nel recupero, amichevole nerazzurra nel derby estivo di calcio toscano

Vince il Pisa contro la Carrarese all’Arena. La partita raccontata dal sito ufficiale dei pisani

Amichevole di fine settimana per il Pisa Sporting Club che questo pomeriggio ha ospitato all’Arena la Carrarese. Il Test Match, conclusosi sul punteggio di 1-0 in favore dei nerazzurri (gol allo scadere di Lisandru Tramoni), è servito al tecnico per far testare la condizione ad una settimana dal debutto in campionato; domani, infatti, il Pisa sarà spettatore ‘forzato’ della prima giornata del torneo Cadetto.

Domani la squadra osserverà un turno di riposo per poi riprendere gli allenamenti domenica pomeriggio.

PISA-CARRARESE 1-0

PISA. Loria; Barbieri (81′ Piccinini), Canestrelli, Leverbe (62′ Hermannsson), Beruatto (35′ Jureskin); Touré (62′ Moreo), Miguel Veloso (73′ Nagy), Marin; D’Alessandro (81′ Tramoni L.), Torregrossa (62′ Tramoni M.), Arena. A disposizione. Vukovic, Trdan, Coppola, Dubickas, Biagini. Allenatore Aquilani

CARRARESE. Bleve; Coppolaro, Illanes, Imperiale; Grassini (69′ Raimo), Palmieri, Schiavi, Belloni (62′ Zanon), Cicconi; Simeri (62′ Panico), Capello (79′ Opoola). A disposizione. Tampucci, Mazzini, Sansaro, Pinto, Cartano, Sementa, Morosini, Panico. Allenatore Dal Canto

Arbitro. Gioele Iacobellis di Pisa. Assistenti. Toce-Lisi

Rete 93′ Tramoni L.

Note: Recupero 2′ pt; 3′ st. Spettatori 1.688