Un ottimo Arezzo rimonta e poi subisce il 3-2 del Pescara

L’Arezzo in campo a Pescara per il terzo turno del girone di andata del campionato di Lega C NOW 2023/2024

Primi dodici minuti tremendi per gli amaranti che si portano sul 2-0 con Tunjov e Merola. Poi la partita cambia, grazie anche a Paolo Indiani che individua le debolezze del collega Zeman. Prima del riposo, infatti, l’Arezzo accorcia con un’azione insistita sulla sinistra, con Iori e Gucci che scambiano entrando in area, traversone basso per Mawuli che, solo davanti alla porta vuota, viene anticipato in scivolata da Mesik che segna il più classico degli autogol.

Ad inizio ripreso i toscani ci credono e al 56′ arriva il meritato pari: tiro al volo di destro di Gucci su angolo di Settembrini dalla destra, palla sotto l’incrocio alla destra dell’immobile Plizzari. 2-2.

Al 72′ i padroni di casa però tornano in vantaggio, traversone alto dalla destra di Pierno, Cangiano insacca di testa sotto l’angolo alto alla sinistra di Trombini. Sempre Trombini 5 minuti dopo si supera negando in uscita il gol a Milani, servito in profondità da Pierno.

Purtroppo la pressione finale dell’Arezzo non si concretizza, Plizzari nega il pari a Castiglia all’ultimo minuto e il Pescara si impone 3-2.

Pescara-Arezzo 3-2

Gli highlights

Il tabellino

PESCARA

Plizzari, Milani, Squizzato, Merola (76′ Masala), Accornero (46′ Cangiano, 86′ Vergani)), Brosco, Tunjov (38′ De Marco), Pierno, Mesik, Cuppone, Dagasso (46′ Franchini)

A disposizione: Ciocci, Di Pasquale, Aloi, Mussolini, Mora, Nana, Pellacani, Staver, Moruzzi, Tommasini

Allenatore: sig. Zdenek Zeman

AREZZO

Trombini, Bianchi (46′ Foglia), Polvani, Guccione (62′ Gaddini), Settembrini, Renzi, Shaka Mawuli (79′ Castiglia), Iori, Masetti (46′ Chiosa), Coccia, Gucci (80′ Kozak)

A disposizione: Ermini, Borra, Montini, Risaliti, Lazzarini, Zona, Poggesi, Crisafi

Allenatore: sig. Paolo Indiani

Arbitro: sig. Alberto Ruben Arena (Torre del Greco)

Marcatori: 11′ Tunjov (P), 12′ Merola (P), Mesik (P) autogol, 56′ Gucci (A), 72′ Cangiano (P)