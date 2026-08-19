Pisa-Padova, arbitra Mario Perri

Il Responsabile della CAN Serie A e B Daniele Orsato ha ufficializzato le designazioni arbitrali relative alla 1° giornata del Campionato Serie BKT. Questi i designati per la gara Pisa-Padova, in programma domenica 23 agosto 2026 (ore 19.00) alla Cetilar Arena
Arbitro. Mario Perri (Roma 1)
1° Assistente. Stefano Alassio (Imperia)
2° Assistente. Francesco Luciani (Milano)
4° Ufficiale. Giuseppe Mucera (Palermo)
Var. Alessandro Prontera (Bologna)
Avar. Giacomo Camplone (Lanciano)
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