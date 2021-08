L’attaccate Michele Vano è un giocatore della Pistoiese

La Us Pistoiese 1921 comunica di essersi assicurata il diritto alle prestazioni sportive del giocatore Michele Vano, classe 1991, proveniente dal Perugia.

Il profilo

Nato a Roma il 5 ottobre 1991 è un attaccante ben strutturato fisicamente (191 centimetri per un peso di 80 chilogrammi), anche abile finalizzatore e bravo a fornire assist goal ai compagni. Dopo la gavetta nei dilettanti è esploso nel campionato 2016/17 nell’Ostiamare in Serie D dove segna 15 goal e smazza 7 assist in 30 partite. Nel 2017/18 nell’Arzachena in Serie C disputa 34 incontri conditi da 8 reti e 6 assist. Nel 2018/19 gioca in Serie B nel Carpi dove segna 2 reti in 17 gare. Nel 2019/20 ancora nelle fila emiliane, ma in Serie C segna 13 reti e serve 3 assist in 24 partite. L’anno scorso nella prima parte della stagione ha militato nel Mantova in C, mentre da Gennaio ha giocato nel Perugia, ottenendo la promozione in Serie B. Per lui 22 presenze, un goal e un assist.