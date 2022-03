Invito ai tifosi arancioni di affrettarsi ad acquistare i biglietti

La Us Pistoiese 1921 desidera informare la tifoseria arancione che è necessario affrettarsi all’acquisto dei biglietti per la partita Pistoiese – Modena in programma domenica prossima, per avere certezza di trovare ancora disponibilità di posti vista la grande quantità di tagliandi già staccati.

Si ricorda che i ticket si possono acquistare presso il Punto vendita ETES attivo a Pistoia:

• Bar Il Corallo Via Dalmazia 275/A – Pistoia Tel. 0573/402010. Orari di apertura: 04:45 – 20:00 dal Lunedì al Venerdì – Sabato 04.45 – 15.00 – Domenica chiuso.

O quello presente a Montecatini Terme:

• Tabaccheria Pieri, via Cividale ang. Tripoli. Orari di apertura tutti i giorni dalle ore 07:30-13:30 e 14:30-23:00.

Oppure:

On-line sul sito: www.etes.it