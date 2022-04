Torna al 100% la capienza del “Melani”

La Us Pistoiese 1921 comunica che l’autorità di Pubblica Sicurezza ha autorizzato l’utilizzo al 100% della capienza dello Stadio Comunale “Marcello Melani” di Pistoia già dalla prossima gara interna Pistoiese – Modena che si terrà domenica 3 aprile alle ore 14:30. La disponibilità di posti in tribuna laterale nord, laterale sud e centrale è adesso di 1500 posti e quella in tribuna sud di 1211.

Si precisa infine che sulla base delle nuove norme anti SARS Covid-19, per accedere alla struttura sarà sufficiente esibire il green pass base, mentre resta in vigore l’obbligo di indossare la mascherina ffp2 per tutta la durata dell’evento.